Tuenti presenta tres nuevas tarifas elaboradas por clientes y trabajadores

14/02/2017 - 14:40

Tuenti ofrece desde este martes sus tres nuevas tarifas (LOL, OMG, WTF) en cuya elaboración han participado tanto empleados como clientes de la compañía.

De este modo, Tuenti ha querido dar a su marca un estilo más "descarado, joven y cercano", al que acompaña su nuevo lema 'Descaradamente móviles'. La compañía decidió escuchar a sus empleados dándoles libertad para trabajar en este proyecto, recogiendo las sugerencias de los clientes y analizándolas para descubrir qué cosas se estaban haciendo bien y cambiar aquello que podía mejorarse.

Fruto de este diálogo, nacieron las nuevas tarifas que, según la compañía, "quieren dar respuesta a las necesidades de los usuarios, de contrato o prepago, cuya prioridad es navegar con la mejor calidad asegurada por cobertura y velocidad de la red 4G de Movistar".

Así, la compañía ha presentado 'LOL' (Laugh out loud), que por 6 euros al mes (IVA incluido) incluye 1 GB. Además, la tarifa 'OMG' (Oh my God!), incluye 4 GB de navegación por 14 euros mensuales (IVA incluido). Por último, la 'WTF' (What the fuck?) ofrece 7 GB por 21 euros al mes (IVA incluido).

La compañía apuntó que las tres incluyen llamadas a 0 céntimos el minuto (con 20 céntimos el establecimiento de llamada) y llamadas de VozDigital ilimitadas a fijos y móviles nacionales e internacionales a través de la aplicación de Tuenti.

