La autoridad fiscal prevé que ocho comunidades incumplan el objetivo de déficit en 2017

14/02/2017 - 13:30

- Vincula el cumplimiento del objetivo del conjunto de las comunidades a la actualización de las entregas a cuenta

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) considera que es "improbable" o "muy improbable" que ocho comunidades autónomas cumplan con el objetivo de déficit público en 2017, fijado en el 0,6% del PIB. Las regiones que no cumplirán el objetivo son Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra, Valencia, Aragón, Cantabria, Extremadura y Murcia.

Así lo recoge el organismo en un informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las comunidades autónomas en 2017 publicado este martes, en el que se analizan 15 regiones y se califica la probabilidad que tienen de alcanzar el objetivo de estabilidad este año.

En concreto, en el informe se apunta que es "muy probable" que cumpla el objetivo Canarias, que es "probable" que lo consigan Andalucía, Baleares y Galicia, y que es factible en el caso de Asturias, Madrid y La Rioja.

Mientras, entre las ocho que no cumplirán, se califica como "muy improbable" que consigan el objetivo Aragón, Cantabria, Extremadura y Murcia. Por su parte, se cree que es "improbable" en los casos de Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra y Valencia.

Desde la Airef indicaron que no se ha podido hacer una evaluación de Castilla y León y País Vasco, ya que no cuentan con un Presupuesto aprobado ni con las líneas fundamentales del mismo, por lo que "no hay información disponible" para el análisis.

En todo caso, el organismo ha hecho una estimación de la evolución del déficit en estas dos regiones para poder ofrecer una evaluación del conjunto del subsector de las comunidades autónomas.

Así, con un análisis preliminar se apunta que es "probable" que cumplan País Vasco y "factible" que lo haga Castilla y León.

CONJUNTO DEL SUBSECTOR

De esta manera, y pese que hay ocho regiones que se espera incumplan, la Autoridad Fiscal considera "factible" que el conjunto de las comunidades autónomas cumpla el objetivo (debido al peso de cada región en el PIB total regional), si bien el escenario central es que se desvíe una décima al alza (hasta el 0,7%).

Fuentes del organismo apuntaron que este posible cumplimiento está vinculado a que se actualicen las entregas a cuenta a las comunidades en el marco del sistema de financiación autonómica este año.

Si no se actualizan estas cifras, explicaron, y se mantuvieran las anunciadas hace unos meses su "valoración empeoraría y pasaría a ser improbable" que cumplan el objetivo global. El impacto de la actualización de las entregas a cuenta se estima en unas dos décimas en el déficit.

Según la Autoridad Fiscal, es "difícil" que sin que se aprueben unos nuevos Presupuestos Generales del Estado se proyecten las nuevas entregas a cuenta, aunque entienden que de igual forma que las cuentas del Estado se articulan en una ley, con otra norma "podrían actualizarse esas cuantías". "Es difícil, pero no imposible", destacan.

Por otro parte, la Airef explica que hay tres comunidades que prevén (según sus propias estimaciones) un déficit "bastante inferior" al del objetivo: La Rioja (0,1%), Canarias (0,2%) y Navarra (0,4%). No obstante, el organismo sólo ve "probable" que Canarias pueda alcanzar ese déficit y considera que es "muy improbable" que las otras dos cumplan esa proyección.

ACTUACIÓN DE HACIENDA

Según la Autoridad Fiscal, hay una serie de "palancas" que podría aplicar el Ministerio de Hacienda y Función Pública que permitirían aumentar la probabilidad de cumplir el objetivo por parte del conjunto del subsector.

Así, apuesta por la fijación de objetivos diferenciados en cada comunidad, la aplicación rigurosa de la regla de gasto y un marco plurianual de los Planes Económico-Financieros (PEF).

Respecto a la regla de gasto, se insta a Hacienda a que ponga en marcha la creación de un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir sobre una revisión en profundidad de la misma, y urge al Ministerio a realizar el necesario desarrollo reglamentario para solucionar sus problemas de aplicación.

Además, la Airef recordó que la Ley de Estabilidad Presupuestaria incluye una serie de mecanismos para las comunidades que muestran desviaciones del objetivo de déficit, y apunta la posibilidad de que se active la formación de advertencia de riesgo de incumplimiento a Aragón, Cantabria, Extremadura y Murcia, solicitando la remisión de una planificación plurianual.

Por otra parte, se recomienda que se adopten retenciones de crédito para ajustar el gasto a los recursos actualmente recibidos. Así, de manera preventiva habría que retener créditos a todas las regiones menos a Canarias y Baleares, ya que en general las comunidades han presupuestado una cantidad mayor que los recursos que Hacienda apuntó en octubre que van a recibir.

