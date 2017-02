Economía/Laboral.- Rosell respeta las movilizaciones sindicales y no da por cerrada la negociación salarial para 2017

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha afirmado este martes, en relación a la nueva tanda de movilizaciones convocada por CC.OO. y UGT, que los sindicatos están "en su derecho de hacer y decir lo que crean oportuno".

Los líderes de ambos sindicatos, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Alvarez, han anunciado que se manifestarán este domingo en más de 40 ciudades de toda España contra el encarecimiento de la vida, la pobreza y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, y que el próximo día 22 harán concentraciones ante las sedes de las organizaciones empresariales para desbloquear la negociación sobre el pacto de convenios para 2017.

En este sentido, Rosell ha señalado que la CEOE ha hecho toda una serie de planteamientos en dicha negociación y que, por parte empresarial, ésta "no está cerrada, ni muchísimo menos".

"Queremos hablar, además de salarios, de otra serie de temas y no nos contestan. Les hemos enviado una documentación respecto a toda una serie de temas y no hemos recibido contestación. Se lo enviaremos de otra manera", ha afirmado el dirigente empresarial durante su asistencia al Congreso de Faconauto.

En opinión de Rosell, la inflación no debería tener nada que ver con el acuerdo de convenios. "Desgraciamente se ha disparado en los últimos meses y a partir de febrero irá con una evolución a la baja, pero el crecimiento ha sido tan espectacular en estos dos últimos meses que no podemos partir de estas inflaciones porque no serían normales", ha apuntado.

