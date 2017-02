Bánez senala que está en el seno del diálogo social “revisar bonificaciones”

14/02/2017 - 12:38

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, indicó este martes que entre las vías para fortalecer el Sistema de Pensiones y de la Seguridad Social se encuentra "revisar las bonificaciones" a la contratación existentes para detectar cuáles surten mayor y menor efecto sobre el empleo, una propuesta que "está sobre la Mesa del Diálogo Social".

Durante su intervención en la jornada 'El sistema público de pensiones: aportaciones a un debate', organizada por 'Cinco Días', la ministra puso de relieve que desde el Gobierno "somos defensores del modelo público de reparto que tiene hoy España, que evidentemente es complementario con los planes de empresa y los individuales", pero la "fortaleza" es que este sistema es "el presente y el futuro de la sociedad española".

En este sentido, la titular de Empleo incidió en que el hecho de que esté en el debate una serie de reformas paramétricas del sistema y no su esencia demuestra que "no está en cuestión el sistema de reparto y eso es una buena noticia".

Báñez quiso poner en valor que el Sistema de Pensiones es "generoso", ya que la tasa de sustitución de la pensión respecto al salario medio cobrado en España es del 80%, "la segunda mayor de toda la OCDE", y en las nuevas pensiones "estamos hablando de que casi supera el 90%".

Defendió que "lo más importante es que si hay un estrato de la población que no ha perdido durante la crisis por decisión de todos han sido los pensionistas" y agregó que "la mejor manera de garantizar el sistema es con empleo y con productividad".

En este sentido, explicó que España, en su mejor momento, alcanzó un nivel de ocupación del 65% y actualmente no llega al 60%, frente a la tasa de otros países europeos como Alemania, cuyo nivel se sitúa en el 75%. "En esto también tenemos que ser europeos", consideró la ministra.

REFORMAS PERMANENTES

La titular de Empleo repasó algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos años, como la puesta en marcha de un convenio entre las personas con discapacidad y la Seguridad Social para reforzar el nivel de protección social o el impulso del complemento de maternidad para las pensiones que ya cobran más de 150.000 mujeres que se jubilaron desde enero de 2016.

"Estamos haciendo reformas permanentes, incrementando la protección y saliendo adelante apoyando a aquellos que entendíamos más vulnerables", destacó Báñez, para después reconocer que si bien el sistema tiene "problemas", estos se deben afrontar "de cara, con transparencia, con honradez intelectual, y a partir de ahí tomar decisiones".

Entre estas, la ministra citó la intención de avanzar en la separación de fuentes de financiación y destacó que el hecho de que se puedan financiar prestaciones con cotizaciones o con impuestos "no debe ser un problema".

"Lo que no tendremos que hacer es cambiar la naturaleza de ninguna prestación", advirtió, tras lo cual pidió "tranquilidad" al respecto.

Asimismo, indicó que otra vía para hacer viable el sistema es "hacer un análisis honesto de cómo está contribuyendo cada ciudadano a cada uno de los regímenes" para que sea financiable cada uno de ellos y recalcó que "nuestra aspiración es que cualquier español pueda cobrar el 100% de su pensión y voluntariamente seguir trabajando".

Respecto al Fondo de Reserva, afirmó que "se creó para usarlo" y "no para tener una hucha ahí que no se utilizara"; y si se emitiera deuda pública para financiar las pensiones como se ha planteado "no es la primera vez" y "esas etapas se superaron y la vamos a superar ahora".

(SERVIMEDIA)

14-FEB-17

MMR/caa

PUBLICIDAD