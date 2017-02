Felipe gonzález pide “mantener la dignidad del sistema de pensiones” y no cerrarse a los complementos

14/02/2017 - 11:56

El expresidente del Gobierno Felipe González afirmó este martes que "hay que mantener la dignidad del Sistema de Pensiones" y "el compromiso tiene que ser que haya un sistema público que garantice esa dignidad; lo demás son complementos" a los que "no hay que cerrarse".

Durante su intervención en la jornada 'El sistema público de pensiones: aportaciones a un debate', organizada por 'Cinco Días', el expresidente del Gobierno manifestó que "estoy a favor de un sistema público de pensiones y creo en el sistema de reparto".

Sin embargo, puso de relieve que "no podemos afirmar categóricamente que (el sistema) lo tenemos completamente garantizado para los próximos 30 años, porque no tenemos ninguna base que sustente esa afirmación" y los "gurús" que afirman que existe una "solución definitiva" para el sistema "simplemente mienten".

González indicó que "hace treinta y tantos años el debate era el mismo" y seguirá produciéndose, pero "depende de un pacto social" que se mantenga el carácter público y de reparto del sistema.

En este sentido, instó a huir "de la arrogancia tecnocrática y de la ignorancia soberbia que propone soluciones que no existen", y esto "nos obliga a un diálogo y a un compromiso de más profundidad que el de los interlocutores puramente políticos del momento, un compromiso social".

"Si hay un verdadero compromiso, tampoco hay que aterrorizar a los pensionistas" instándoles a que "se busquen la vida por su cuenta para sobrevivir", afirmó.

Aunque consideró que las previsiones demográficas "no son buenas", añadió que tampoco son "inexorables" y depende de las políticas públicas que se adopten.

Por otra parte, el exjefe del Ejecutivo trasladó su "inquietud" por la propuesta de financiar las prestaciones de viudedad y orfandad a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), una iniciativa que a su juicio "hay que repensarla", y aseguró que hacer tributar a los robots "no tiene ningún sentido".

Por su parte, Miquel Roca, uno de los 'padres de la Constitución', agregó que "la única manera de acercarse seriamente" al "problema" del Sistema de Pensiones es "no convertirlo en mercancía electoral". Esta cuestión "requiere consenso" y "si no hay consenso, no es que fracase, es que son irresponsables" quienes no lo alcancen, dijo.

