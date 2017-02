Toxo sostiene que la responsabilidad del banco de espana en bankia “parece más que evidente”

14/02/2017 - 11:04

- Álvarez denuncia que "es la institución más oscura que existe en este país"

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, sostuvo este martes, en referencia la investigación sobre el papel del Banco de España en la salida a bolsa de BANKIA (BKIA.MC ) que "la responsabilidad in vigilando de los supervisores parece más que evidente".

Así se expresó Toxo en una rueda de prensa junto a su homólogo en UGT, Pepe Álvarez, donde ambos responsables sindicales mostraron su apoyo a esta actuación de los tribunales.

"Hace muchos meses que CCOO había advertido de que esto no era exclusivamente responsabilidad de los gestores directos de los bancos", añadió Toxo, quien denunció que los responsables del Banco de España "no podían ser ajenos si no era por que miraban hacia otro lado".

En esta línea, apuntó que la investigación señala que tenían advertencias escritas suficientes sobre la operación que estaba en marcha y sobre la gravedad de sus efectos en el erario público y en los clientes de los bancos.

"Lo normal es lo que está pasando ahora y no lo que sucedió hasta este momento", prosiguió Toxo, quien valoró que "de una vez se empiece a poner luz sobre unas personas que dan lecciones a todos los demás pero descuidaban su propia función".

"ANALIZAR A FONDO"

En la misma línea, Álvarez considera que "se hace absolutamente necesario que una vez pasada la crisis y visto que los responsables se habían pasado de rositas se pueda analizar a fondo el papel de cada uno".

Para el máximo responsable de UGT, "el Banco de España tiene responsabilidades por lo menos políticas, y vamos a ver si las tiene jurídicas".

Por ello, mostró su esperanza de que la investigación "sirva para que se analice y para que sus responsables sean un poco más humildes y dejen de dar lecciones a todo el mundo".

También destacó que dicha actuación judicial debe "ayudar a abrir las puertas de la institución más oscura que existe en este país". "Nos sabemos nada en relación con esa institución que parecía al margen de las vicisitudes del país", concluyó.

