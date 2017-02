Economía/Energía.- Sermasa y Dema ahorran un 20% en energía con un programa coordinado por la Cámara de Comercio

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Las empresas Comercial Sermasa y Dema Gestión han logrado ahorrar un 20% en su consumo de energía gracias al programa de la Unión Europea STEEEP (Support and Training for an Excellence Energy Efficiency Performance), coordinado por la Cámara de Comercio de España.

Este programa pretende reducir el consumo de energía de las empresas y concienciarlas sobre la importancia de mejorar su eficiencia con cambios en ámbitos como la iluminación de las instalaciones, la rebaja de la potencia contratada o la introducción de mejoras en sus sistemas de refrigeración.

Si de media la rebaja de la factura ha sido del 6% entre las empresas participantes en el programa, alguna de ellas han experimentado un fuerte ahorro de costes, como es el caso de Sermasa y Dema, dos empresas madrileñas del sector de manipulados promocionales que nacieron en los años ochenta y que en la actualidad desarrollan su actividad en tres naves.

Las medidas implementadas gracias al programa STEEEP se han concentrado en el cambio de iluminación de los centros de trabajo. Si antes las plantas estaban iluminadas durante todo el día con luminarias muy ineficientes, ahora se han sustituido por paneles que dejan pasar la luz natural y las luminarias se han cambiado por LED.

Este cambio ha permitido mejorar las condiciones de trabajo y reducir el consumo. En concreto, el ahorro gracias a las medidas aplicadas asciende al 20,7% del consumo energético en los nueve primeros meses de 2016 en comparación con 2013.

Además, estas empresas han experimentado un descenso de 2,80 y 2,22 en el número de kilovatios hora (kWh) de producción, así como una rebaja de 0,92 euros a la hora de producción a 0,36 euros, según indica la Cámara de Comercio (ICOMERC.MC )

Otro caso paradigmático es el de Farmacia Ramírez de Diego, situada en la localidad costera de San Juan de la Arena, en Asturias, que tenía un problema de refrigeración.

Gracias al programa STEEEP, han instalado una bomba de calor y un aerotermo. La inversión necesaria fue de 13.000 euros, pero los propietarios esperan amortizarlos en unos cinco años con el ahorro del 50% en la factura energética.

Gracias a ambos aparatos, la temperatura en el interior del local es constante y agradable tanto para el público como para los empleados. La bomba de calor, además, les ayuda a solucionar otro problema, el de la humedad, que afectaba al trabajo en el laboratorio.

PROYECTO STEEEP.

Gracias al proyecto europeo, 108 pymes españolas han ahorrado casi medio millón de euros con medidas de eficiencia energética. En el caso de España, la Cámara de Comercio ha coordinado el proyecto, que ha sido implementado por las Cámaras de Madrid, Oviedo, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

STEEEP es un programa lanzado por la Unión Europea en 2014 para reducir el consumo de energía de las pequeñas y medianas empresas, concienciarlas sobre la necesidad de mejorar su eficiencia y convertirlas en más ecológicas.

La rebaja de la factura energética ha sido de 441.604 euros, un 6% de media, y se han reducido las emisiones de CO2 en 1.109 toneladas. El proyecto se ha desarrollado siguiendo tres líneas de actuación, que son la asistencia individualizada, la organización de talleres orientativos y el seguimiento del consumo energético de la empresa participante.

El 45,4% de las 108 pymes españolas que han formado parte de este programa pertenecen al sector industrial, frente al 15,7% que desarrolla su actividad en el comercial y el 9% que se dedica a alojamientos y establecimientos de restauración. Las 33 restantes eran empresas de otros servicios. En cuanto a su tamaño, 52 tenían entre 10 y 49 empleados, 32 entre 1 y 9, y 20 contaban con entre 50 y 249 empleados.



