El éxodo por el Brexit comienza a pasar factura: los empresarios de Reino Unido no encuentran mano de obra

El éxodo de los trabajadores europeos en Reino Unido ha comenzado. El 25% de los empresarios británicos temen que los trabajadores comunitarios emprendan este mismo año su regreso al Viejo Continente, según una encuesta realizada por el Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) recogida por el Financial Times. Este porcentaje alcanza el 49% entre empresarios del sector sanitario o el 43% en educación.

De hecho, según el informe del CIPD -para el que entrevistaron a más de 1.000 compañías británicas-, los efectos de la escasez de personal ya se están notando en trabajos de baja cualificación. Minoristas, fabricantes y productores de alimentos no encuentran la mano de obra necesaria.

Por su parte, la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido informó recientemente de que el crecimiento del número de trabajadores de la UE en las islas se había reducido notablemente desde que se dijo sí al Brexit. En los nueve meses previos a la consulta, el número de trabajadores de la UE en suelo británico crecía a un ritmo de 60.000 personas por trimestre, cifra que cayó hasta los 30.000 los trimestres posteriores al referéndum.

"Se están generando importantes retos de contratación en sectores que tradicionalmente han dependido de trabajadores no británicos para ocupar los puestos vacantes y que son particularmente vulnerables a los futuros cambios en la política migratoria", afirma Gerwyn Davies, asesor laboral del CIPD. Granjas, fábricas y restaurantes sufren de manera especial esta vuelta a casa.

La encuesta trimestral de la Unión Nacional de Agricultores de Reino Unido muestra un "cambio dramático" en la disponibilidad de mano de obra en los últimos meses. En el primer trimestre de 2016, el 100% de los agricultores fueron capaces de reclutar suficientes trabajadores, pero ya en el segundo trimestre el 13% reportó cierta escasez. Cifra que se disparó hasta el 47% en el tercer trimestre. Más allá de la industria de la alimentación y la agricultura, el sector público también podría ser golpeado por una caída de los trabajadores europeos.

El Ministerio del Interior lleva un tiempo sosteniendo que el mercado británico es demasiado dependiente de la mano de obra extranjera y que debe centrarse en la formación de los trabajadores del Reino Unido en su lugar.

3,3 millones de comunitarios en las islas

Hace hoy justo 10 días, el Gobierno británico publicó el esperado 'libro blanco' prometido por Theresa May. Hecho que no hizo sino perpetuar las incógnitas acerca del futuro de los 3,3 millones de ciudadanos comunitarios afincados en las islas.

Una de las cuestiones que sigue en el aire es el estatus legal que tendrán los ciudadanos de la UE que residan en Reino Unido, así como los británicos expatriados. El 'libro blanco' recoge que "no ha sido posible" concretar esta cuestión, a pesar de que el documento lo marca como "una de las principales prioridades del Gobierno para las próximas negociaciones", informó 'The Guardian'.

El ministro para el Brexit, David Davis, insistió durante la presentación en que Reino Unido no va a "expulsar" a nadie tras la firma del acuerdo del Brexit, después de que el diputado laborista Nigel Evans hablara de "un tipo de tortura mental" para quienes están a expensas de que se aclare su futuro.

"Reino Unido quiere darle a la gente la certeza que quiere cuanto antes", promete Londres, que prevé consultas con distintos grupos para conocer de primera mano cuáles son las necesidades de inmigrantes y emigrantes de cara al futuro escenario.

No obstante, el Gobierno de May ya asume como algo básico que los británicos residentes en otros países de la UE tengan "fácil acceso al sistema sanitario", una de las preocupaciones que ha expresado por ejemplo la comunidad en España.

