Ilunion participará en el i congreso mundial de la omt sobre destinos inteligentes

13/02/2017 - 12:02

- De este encuentro saldrá el primer informe de la citada organización turísitca sobre 'smart destination'

MURCIA, 13 (SERVIMEDIA)

ILUNION Tecnología y Accesibilidad, perteneciente al grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, participará en el I Congreso Mundial de la Organización Mundial del Turismo (OMT) sobre Destinos Inteligentes, que tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de febrero en el auditorio y centro de congresos Víctor Villegas, en Murcia.

Según informó hoy ILUNION en una nota de prensa, el objetivo de este congreso, a cuya apertura oficial está previsto que asistan la secretaria de Estado de Turismo del Gobierno central, Matilde Asian, y el secretario general de la OMT, Taleb Rifai, es conformar el nuevo modelo turístico del siglo XXI basado en la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y la accesibilidad.

El congreso finalizará con la lectura de un manifiesto en el que se recogerán las aportaciones hechas por todos los participantes y que será el germen del primer informe de la OMT sobre 'destinos turísticos inteligentes'.

ILUNION Tecnología y Accesibilidad aportará su experiencia de más de 20 años en la mesa de debate 'La accesibilidad digital', en la que participará su responsable de Desarrollo de Negocio y Conocimiento, Lourdes González Perea, junto con otros ponentes, señaló el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación.

DESTINOS INCLUSIVOS

ILUNION Tecnología y Accesibilidad es experta en destinos turísticos inclusivos y trabaja, entre otras cosas, en hacer accesible a todas las personas los elementos que componen la cadena de turismo, especialmente a las personas con discapacidad.

"Para esta compañía, es necesario diseñar los destinos turísticos de acuerdo a las necesidades reales de todas las personas y tener en cuenta la diversidad de las tecnologías (páginas web, apps, kioscos digitales, paneles de información, etc.), de los entornos (un hotel, un restaurante, un espacio público, un museo, etc.) y de todos los usuarios (con discapacidad -ceguera, baja visión, sordera, movilidad reducida, etc.- y sin discapacidad -mayores, niños, turistas, embarazadas, etc...)", explica la nota.

ILUNION ha demostrado a lo largo de su trayectoria que la innovación tecnológica contribuye a la accesibilidad turística, como los Beepcons, balizas de guiado inteligente en interiores que funcionan con una aplicación móvil vía bluetooth y que estuvieron presentes en la última edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Aplicado al sector turístico, los beepcons suponen un avance cualitativo en la experiencia viajera de las personas con discapacidad, especialmente visual, pues les facilita de forma sonora determinada información que no está accesible para ellas. Por ejemplo, en un edificio turístico donde existe un cartel que explica su historia, esta aplicación le avisa de la existencia de dicho letrero y le lee su contenido.

La oferta de ILUNION en turismo para todos abarca desde la consultoría en accesibilidad hasta la instalación de productos de apoyo para hoteles y establecimientos turísticos (como camas articuladas, tarjetas llave en braille, señalización accesible, sistemas de elevación, teléfonos accesibles, sistemas de bucle magnético, alarmas visuales, etc.), pasando por la formación en turismo accesible y atención a personas con discapacidad, así como el desarrollo de aplicaciones accesibles para smartphones, entre otras.

TURISMO Y DISCAPACIDAD

Según datos del Observatorio de Accesibilidad del Turismo en España, hechos públicos en Fitur, las personas con discapacidad gastan de media casi un 30% más en viajar que los turistas sin necesidades especiales.

Asimismo, según el mismo observatorio, las personas con necesidades especiales viajan con cierta asiduidad. De hecho, el 72% lo hace como mínimo dos veces al año.

De los turistas con necesidades especiales, el 75% de ellos tiene discapacidad (36% física, 18% visual, 12% auditiva), el 19% presenta necesidades especiales o circunstancias temporales, y el 8% tiene 80 años o más.

Además, el 60% de estos viajeros son mujeres, con una edad media de 45 años y con una formación de grado universitario. Más del 60% trabaja por cuenta ajena.

Precisamente, recuerda la nota, la directora de Arquitectura, Urbanismo y Transporte de ILUNION Tecnología y Accesibilidad, María Medina, destacó en Fitur 2017 el importante nicho de mercado que supone el turismo accesible. A su juicio, "de la accesibilidad no sólo se benefician las personas con discapacidad, sino también los mayores y la gente con discapacidades temporales, lo que supone más de un 45% de la población".

(SERVIMEDIA)

13-FEB-17

VBR/caa

