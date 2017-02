Presupuestos. de la serna pide “responsabilidad” y ve “posible” un acuerdo para aprobar los pge

13/02/2017 - 9:43

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, apeló este lunes a la "responsabilidad de todos" para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, y aseguró que ve "posible" un acuerdo con la oposición.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, el ministro señaló que "sobre un documento que aún no existe" no se puede decir que no, como está haciendo el PSOE.

Por ello, pidió "debatir el apoyo" sobre un documento o sobre las líneas generales del mismo. "Sentémonos. Aún estoy en la fase de optimismo de que el acuerdo se puede alcanzar si hay voluntad", subrayó.

Además, destacó que "el diálogo es cosa de dos" y quiso dejar claro que desde el Gobierno "tenemos todas las ganas de sentarnos para hablar de todo".

Además, el responsable de Fomento señaló que "se produce una cierta paradoja", ya que en todas las regiones que ha visitado desde que asumió el cargo le reclaman inversiones y los dirigentes políticos de las mismas son "conscientes" de que para ello se necesita tener nuevos Presupuestos.

En este sentido, dijo que hay "cierta diferencia entre el discurso del PSOE a nivel nacional y lo que te trasladan" en los territorios donde gobierna.

13-FEB-17

