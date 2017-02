Hasta siete autonomías han logrado recuperar su tamaño previo a la crisis

Los razonamientos de yomismo son truños planetarios. Habla de Malthus (lo estudió en sociales en los 70) como si no se hubiera descubierto que se equivocó EN TODO. Eso es porque ya se había hecho funcionario y no ha seguido documentándose, aprobó la oposición y se puso a "trabajar" de comentarista en estos diarios digitales. Ha seguido creyendo en él 40 años hasta que hoy ha descubierto la verdad gracias a un excelente comentario.



Y hemos pasado del comentario 10:



"De no sobrar la población Malthus estaría equivocado y una población podría multiplicarse hasta el infinito"



al 16:



"muy bien podemos obviar a Malthus por racista, machista, e inglés"



Además de no reconocer que ha vivido 40 años en la ignorancia, insiste en su truño:



"Pero tú crees que una población de seres vivos cualesquiera puede crecer sin tener en cuenta la limitación de los recursos naturales".



NO, yomismo, NADIE PIENSA ESO. Y eso NO le da la razón a Malthus, Malthus no decía eso, eso lo decimos TODOS los seres racionales.



Lo que decía Malthus Y QUE SE DEMOSTRÓ QUE SE EQUIVOCABA, era esto:



"afirmaba que la población tiende a crecer en progresión geométrica, mientras que los alimentos sólo aumentan en progresión aritmética, por lo que la población se encuentra siempre limitada por los medios de subsistencia".



Lo predijo en 1798 y ha llovido mucho desde entonces. La población se ha controlado, no crece de forma geométrica (aparecieron el condón y la "pastilla") y los alimentos sí crecen tanto que se están quitando campos de cultivo (maravillas de la maquinaria, los pesticidas, etc...)



Sobra comida (aunque esté mal repartida), no falta.



Lo aclaro porque ilustres podemitas como tú confundís a la gente con vuestros truños.