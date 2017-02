Las ventas de la marca de ropa de Ivanka Trump se desplomaron en los últimos meses

Al comentario 2:



Parece que no entiendes que en esta noticia cuentan la reacción típica de alguien que dice creer en algo pero en realidad no cree en absoluto en ese algo. ¿Los contrarios a Trump no eran tan firmes partidarios y defensores de la democracia? Ah, no, espera, que lo son sólo cuando esa democracia que dicen defender les favorece, ¿verdad?



Como bien dice el autor del comentario 6, ¿por qué habría que dejar de comprar esos productos? Quien quiera los comprará y quien no quiera, no, tal y como pasa con todo tipo de productos. YANKEE, tú no ves que esa reacción no es más que una rabieta de alguien a quien no le gusta la victoria de Trump y quiere hacer lo posible para fastidiarlo. Pero no te dejes engañar por tus emociones. Si Trump ha llegado a donde está es debido a que es una persona que sabe lo que hace, que entiende muy bien el mundo en el que se mueve y que sabe moverse y actuar. Eso no es algo que se pueda decir hoy día sobre muchísimas personas, en especial la inmensa mayoría de los políticos (por lo menos del orbe occidental) y si sus contrarios no están dispuestos a respetar las decisiones democráticas, mejor que se busquen otro trabajo (los paripés de la campaña electoral no tenían nombre y ahí se veía claramente la falta de respeto por la decisión del pueblo). No te preocupes, Ivanka Trump saldrá de esta y lo más seguro es que tenga visión suficiente como para darle la vuelta a la tortilla.