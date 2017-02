El BCE advierte de que la economía puede entrar en "una espiral descendente que se retroalimenta"

No entiendo bien el siguiente párrafo:



"""Por otro lado, el envejecimiento de las sociedades desarrolladas no sólo preocupa por el descenso de la fuerza laboral, también es alarmante el elevado nivel de ahorro. "Esto lleva a una abundancia de ahorro y a la escasez de activos seguro. Esta situación puede agravarse si las autoridades públicas invierten menos de los necesario para mantener el stock de capital (maquinaria, edificios, tecnología). Este es un caso alarmante, especialmente, cuando existe tanto margen fiscal como de demanda", asegura el miembro del BCE."""



Quiere decir que el capital (dinero), procedente del ahorro, se va a productos financieros (economía virtual) y no a bienes de equipo e inversión, es decir a la economía real, que produce de verdad?



O sea que se está creando una búrbuja financiera que ríete tú de la anterior?