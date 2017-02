El Gobierno advierte de que no aprobar los Presupuestos sería "malo" para las CCAA

10/02/2017 - 15:10

El Gobierno ha vuelto a apelar al "diálogo" entre las fuerzas políticas para poder sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, ya que supondría una "señal positiva" para el nuevo modelo de financiación autonómica, mientras que lo contrario sería "malo" para las comunidades autónomas, al poder afectar a sus recursos y su margen presupuestario, y para los ciudadanos.

Así lo ha señalado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que este viernes ha aprobado la creación de las dos comisiones de expertos que revisará de forma simultánea los modelos de financiación autonómica y local.

Méndez de Vigo, que ha repasado los 100 primeros días de la XII legislatura, ha defendido la importancia del diálogo político para alcanzar un consenso que permita aprobar una agenda reformista con la que asegurar la estabilidad política y sacar adelante los Presupuestos de 2017.

En este sentido, ha vuelto a insistir, en referencia al PSOE, en que "no es coherente" haber aprobado el techo de gasto y los objetivos de deuda y déficit y no negociar después las cuentas para este año, al ser además una postura que "no beneficia a la estabilidad política" y "afecta a la credibilidad" de España.

"No entendemos cómo se aprueba el techo de gasto y los objetivos de déficit, y se niega la aprobación a priori de los PGE", ha apostillado Méndez de Vigo, quien ha alertado de que no tener Presupuesto es "malo para todos", para el Gobierno, para las comunidades autónomas y para los ciudadanos.

Además, ha avisado de que de la aprobación de los Presupuestos de 2017 se puedan ejecutar los acuerdos de investidura suscritos con Ciudadanos, Foro Asturias y UPN.

Por ello, ha abogado por "discutir y negociar" con una "mente abierta", ya que sería "bueno" porque dará margen a las comunidades autónomas para que puedan ejecutar "muchas de sus competencias".

El plazo máximo marcado para las comisiones de expertos sobre la financiación autonómica y local es de seis meses, por lo que Méndez de Vigo ha aclarado que ambas continuarán con sus trabajos con independencia de lo que suceda con los Presupuestos.

En cualquier caso, ha recalcado que si viesen la luz las cuentas para este año, se daría una "señal positiva" para el nuevo modelo de financiación, mientras que lo contrario podría conllevar "menos recursos" para las comunidades autónomas y una reducción de su capacidad presupuestaria.

"No son tiempos de pedir lo imposible, sino de perseverar en los acuerdos", ha enfatizado el portavoz del Gobierno, quien ha destacado que el Gobierno mantendrá una "actitud dialogante" porque el diálogo "aparece con una exigencia de los ciudadanos y de una condición democrática".

El portavoz del Gobierno ha repasado las principales medidas y acuerdos alcanzados durante los 100 primeros días de la presente legislatura, como los referidos al techo de gasto, los objetivos de estabilidad presupuestaria, el bono social o las cláusulas suelo, y ha recordado que el PIB español acumula ya tres ejercicios consecutivos de crecimiento.

De esta forma, ha avanzado que España recuperará en el segundo trimestre de este año el nivel de riqueza anterior a la crisis, con la que perdió 10 puntos de PIB, y ha subrayado que se han creado 1,5 millones de empleos en los últimos tres años.

Igualmente, ha asegurado que en 2019 se volverá al equilibro presupuestario, "manteniendo los servicios públicos y el poder adquisitivo de las pensiones", sobre las que ha apuntado que alcanzar un pacto es "enormemente importante", especialmente cuando desde 2007 el número de pensionistas ha aumentado en 1,6 millones y el gasto supone ya unos 40.000 millones de euros.

