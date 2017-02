El salario mínimo de España es 173 euros inferior a la media de la zona euro a pesar de la subida del 8%

Todos los quejamos del sueldo que tenemos, y según algunos políticos dicen que la mitad de la nación está por debajo del umbral de la pobreza, no digo que no sea cierto, pero lo que veo y nadie me lo puede negar. Según dicen en que este país hay comunidades con el paro cerca del 30% y el juvenil en algunas más del 50%, también pueda ser que sea cierto. Pero también veo, mucha juventud en los campos de fútbol, baloncesto, conciertos, están hasta los topes, luego no nos puede faltar coche, bici, móvil, ropa de marca, botellón, y las vacaciones cuanto más lejos mejor, nos vamos a China, Egipto y no conocemos muestro bello país. Lo siento pero esto yo le llamo vivir por encima de nuestras posibilidades, en mis años jóvenes que comencé a trabajar con menos de 17 años de peón de albañil, no tenía nada de eso más era feliz. Mi primer coche con 36 años, cuando terminé de pagar el piso, claro dirán Uds. muy joven para tener piso pagado, y no le falta razón, pero para eso tuve que trabajar 10/11 horas diarias por la semana y todos los sábados y algunas veces los Domingos. En años anteriores también hubo crisis, no todo era bonanza, no ataban los perros con longanizas como muchos se creen.