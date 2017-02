El salario mínimo de España es 173 euros inferior a la media de la zona euro a pesar de la subida del 8%

Y vuelve la manipulación con los salarios mínimos. Vamos a ver, muchos países en la UE no tienen salario mínimo. Y casualmente todos ellos tienen salarios medios superiores a España y una tasa de desempleo que ni antes de la crisis soñábamos con tener.



Analicemos la gráfica de salarios mínimos. Resulta que tan sólo es más elevado que en España (de entre los países que tienen la nefasta legislación de salarios mínimos) países que tienen una renta per cápita muy superior a la Española.



O sea que al revés, el salario mínimo español está muy por encima de lo que correspondería según el nivel de renta. Y eso lo pagamos con paro y pobreza. Y todo porque hay retrasados mentales que creen que su salario se lo pueden subir sólo porque una ley lo diga. Y no, el salario es función de lo que trabajes y lo que sirvas. Y cuando no es así es porque esa institución comunista llamada convenios colectivos sectoriales hace pagar unos salarios que no se corresponden con la realidad económica de la empresa sólo porque perteneces a un sector.



Y ahora que los podemitas que pululan por estos foros aporten argumentos sobre en qué me equivoco en lugar de entrar en parkinson patológico votando negativamente.