Energía insiste en que la decisión sobre Garoña no será un precedente para el resto de centrales nucleares

10/02/2017 - 12:21

El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para alargar la vida útil de la central nuclear de Garoña en ningún caso es un precedente para peticiones futuras de otras plantas.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Garoña no es un precedente para nada, ya que es una central muy especial, con una situación muy particular y que lleva cerrada cuatro años. No se puede utilizar como precedente para otras centrales que están abiertas y funcionando", afirmó Navia en declaraciones a la prensa tras participar en unas jornadas organizadas por 'Expansión' sobre cambio climático.

Así, advirtió de que en cada caso que se produzca a futuro acerca de una petición de ampliar la vida útil de 40 años de una central nuclear, el debate será "las inversiones necesarias para continuar". "Lo que se pueda hacer en otras centrales será radicalmente distinto", señaló.

Navia indicó que el Ministerio de Energía cuenta ahora con un periodo de seis meses para tomar una decisión sobre el informe del CSN respecto a Garoña y que, para ello, se abrirá un periodo de audiencia pública para "oír a todo el mundo".

Además, afirmó que el Ministerio decidirá si concede o no la autorización para la reapertura de Garoña, parada desde diciembre de 2012, posteriormente, corresponderá a las empresas propietarias -Nuclenor- valorar si esa autorización "les permite o no continuar".

"Lo que está claro es que Garoña no se va a abrir sin hacer las inversiones que ha exigido el CSN, no hay ninguna duda por eso, y se van a cumplir todos los requisitos de seguridad", aseguró.

