Martín Godino (Sagardoy), entre los 30 mejores abogados laboralistas del mundo según Euromoney

Martín Godino Reyes, socio director de Sagardoy Abogados, ha sido reconocido por 'Euromoney Best of the Best' como uno de los 30 mejores abogados del área laboral a nivel mundial.

'Euromoney Best of the Best' es un ránking de referencia en el ámbito de abogados y un reconocimiento por parte de compañeros del sector y por clientes.

Asimismo, Martín Godino ha sido galardonado con el premio 'The Client Choice Awards 2017, que reconoce la atención al cliente, la calidad del servicio y la capacidad de agregar valor real al negocio de los clientes.

"Las características que hacen especiales a estos premios es el reconocimiento directo de nuestros clientes y colegas, quienes nos han recomendado para recibir ambos galardones", señaló Martín Godino que, además, indicó que se siente "satisfecho" de que sus clientes aprecien el valor de su trabajo.

PUBLICIDAD