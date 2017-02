El ahorro privado baja 5,2 puntos en enero con respecto al mes anterior

El asunto es jodido, porque el capital dedicado a la inversión se supone que proviene del ahorro no dedicado al consumo pero, por otro lado, no paramos de consumir porque “dicen” que es bueno para el empleo (precario, claro) que haya consumismo (con su mismo coche, con su mismo pisito de alquiler, con su pu...ñetera madre de la economía neoliberal).



Resulta que Keynes había pasado de moda porque no contó en sus teorías con una serie de variables que no existían en su época, pero eso no significa que no se puedan adaptar a las nuevas circunstancias con los debidos estudios y ampliaciones de factores influyentes en la macroeconomía actual, pero no hay voluntad. Ahora todo se reduce al toro y al oso, al casino financiero que crea riqueza de la nada, un bingo global para entendernos. La inversión viene de la banca y sus comisiones timadoras, los fondos de inversión, los contratos CDF, la especulación sobre materias primas, las opciones y futuros, etc. Todos creando continuas burbujas con los créditos, que no hay que olvidar que hay que devolverlos con intereses (usureros)....En fin, no quiero marear, pero al currante de a pie todo se le convierte en una montaña a escalar a diario mientras unos pocos se listillos con dudoso coeficiente intelectual (Véase tramp) ocupan cargos que los monos desempeñarían con mejores actitudes y aptitudes. Una pena de humanidad en la que el dinero ha desplazado a las artes, humanidades, deportes auténticos griegos clásicos,...Al final todos seremos cadáveres pobres o ricos, pero cadáveres, si antes no nos da un pelotazo un asteroide o bien ocurre cualquier accidente UNIVERSAL, porque somos lo que somos en un UNIVERSO de infinitas galaxias moviéndose a miles o millones de km/h por el espacio. Para k..garse en esta humanidad.