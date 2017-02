Nuevo golpe judicial a Trump: un tribunal mantiene el bloqueo al decreto antiinmigración del presidente

Una corte federal de apelaciones estadounidense decidió de forma unánime mantener la suspensión temporal al decreto del presidente Donald Trump de restringir la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

El juez de un distrito de Seattle, James Robart, decidió suspender temporalmente la restricción del decreto presidencial, después de que los estados de Washington y Minnesota presentaran demandas contra la normativa. El Departamento de Justicia apeló ante la Corte que hoy ha rechazado por unanimidad la apelación, por lo que el decreto sigue sin efecto. Es previsible que Justicia decida recurrir a la Corte Suprema.

Mientras que quienes atacan el decreto alegan que este bloquea de forman inconstitucional el acceso al país basándose en motivos religiosos, sus defensores apuntan que la restricción es un ejercicio legal de la autoridad presidencial y apuntan a la lucha contra el terrorismo para vetar el ingreso desde los siete países.

El presidente Trump no ha tardado en reaccionar, adelantando la apelación a la Corte Suprema a través de su cuenta personal en Twitter. En mayúsculas ha afirmado: "Nos veremos en los tribunales, ¡la seguridad de nuestra nación está en juego!"

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!