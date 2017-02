Guindos dice que la economía española es "vulnerable" y pide "no quedar anestesiados" y continuar con reformas

9/02/2017 - 23:43

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha alertado este jueves de que la economía española sigue siendo "vulnerable" a pesar de las previsiones de crecimiento y ha reclamado "no quedar anestesiados" y continuar con las reformas, aunque ha subrayado que no tan drásticas como las adoptadas en el año 2012.

"Aunque tenemos vientos de cola, esto no está garantizado en absoluto. No nos podemos quedar anestesiados, tenemos que seguir tomando medidas", ha subrayado el titular de Economía en declaraciones 13TV recogidas por Europa Press, en las que ha recordado que España debe afrontar el pago de 355.000 millones de deuda y puede haber una subida de tipos de interés.

A pesar de ello, ha defendido que estas reformas no serían tan drásticas como las adoptadas en el 2012 pero sí ha destacado que es necesario continuar con la senda de reformas porque si no el "crecimiento comenzará a desacelerarse". "Venimos de una recuperación intensa, con velocidad de crucero en este 2017, pero no nos debe llevar a la complacencia porque el entorno internacional es muy complicado", ha subrayado Guindos.

EFECTOS DE NO APROBAR LOS PGE

El titular de Economía se ha mostrado convencido de que el Gobierno será capaz de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que intentarán pactar con PSOE, Ciudadanos y PNV. "Nadie quiere un adelanto electoral, por eso soy optimista y espero que nos apoyen", ha enfatizado, al tiempo que ha alertado de los riesgos que conllevaría que no fuera así.

"Más que un valor económico en sí mismo, con lo que tenemos ahora podríamos vivir, sería un daño político, una señal de que España no ha salido del foco de la inestabilidad", ha alertado Guindos, que ha subrayado que "lo pagaríamos con una prima de riesgo más alta, sin la más mínima duda".

Finalmente, en relación a la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) sobre los estibadores españoles, ha recordado que el mandato de Bruselas admite que el modelo es "inconcebible" y obliga a cambiarlo --"y además creo que con razón", ha dicho-- y ha enfatizado que "tiene costes" muy negativos para la economía.

"Tienen un gran poder pero no podemos permitir que el interés de unos pocos se imponga al de la mayoría", ha enfatizado sobre las movilizaciones que el sector tiene previsto emprender en protesta por el Real Decreto Ley que liberaliza el sector de la estiba portuaria que aprobará el Gobierno.

