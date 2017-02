Los mexicanos sacan de Estados Unidos 400 millones más por Trump

A eso le llamo yo exportar dolares! No van a dar abastos a imprimir papel! Es otra manera de que Mexico compre deuda USA, ya que el dinero actual, es dinero fiduciario, osea que te tienes que fiar de la FED que es quien lo emite... No seria mas logico que los emigrantes envien a Mexico pesos mexicanos comprados en USA, cosa que haria que se reforzará el valor de su divisa al estar mas solicitada? No me hagan mucho caso que de esto no tengo ni idea..solo hablo en terminos de ciencia ficcion.