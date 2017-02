La huelga de estibadores paralizará la economía: "El 65% de las exportaciones pasan por puertos"

Es una vergüenza el asunto de los estibadores. Esto no es ni siquiera algo heredado del franquismo, más bien de la Edad Media. No puede ser que en el puerto de Valencia tengan unos salarios de entre 90.000 y 150.000 unos trabajadores sin apenas cualificación. Todo ello extorsionando a la sociedad en su conjunto, y por supuesto sólo dejando entrar en su casta pseudomafiosa a sus familiares. No puede ser que gente con un trabajo con una cualificación similar a la de un bedel o un limpialetrinas lleguen a ganar el doble que el presidente de nuestro país, ES UNA VERGÜENZA. Y esto lo estamos pagando TODOS pues los productos que entran en el puerto nos cuestan más caros y a los exportadores españoles le sale más caro y por ello tienen que bajar salarios a sus trabajadores (la sociedad en su conjunto) para poder ser competitivos. Encima de las conductas avaras y castosas, son insolidarios, ya no tienen bastante con ganar más que un catedrático sino que doblan turnos completos de trabajo , en una país donde el paro es una lacra, amén de horas extras y un sinfín de cosas más. Y no hablemos de los dineros (aparte de todo esto) que reciben por agilizar ciertas cargas respecto a otras. Los que vivimos cerca de este fenómeno, lo conocemos. Se piensan que el puerto es de ellos, su cortijo y tienen que hacer rehenes a todos. El puerto es nuestro, y no queremos mafias.



Esperemos que en este caso, del mismo modo que hizo ZP con los controladores, el gobierno se mantenga firme y no dé su brazo a torcer. Ni puede ser que ingenieros cobren 1000 euros , ni puede ser que operarios simples ganen el doble que el presidente del gobierno.