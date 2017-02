Economía/Laboral.- Toxo no da por rota la negociación del pacto salarial con CEOE pero admite que "no marcha"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, no ha querido dar por rotas las negociaciones con CEOE y Cepyme para renovar de cara a este año el acuerdo de negociación colectiva, pero ha dejado claro que están estancadas y que no marchan nada bien.

"Yo no diría que las negociaciones están rotas, pero desde diciembre no hay reuniones y sólo nos cruzamos cartas", ha subrayado Toxo en un encuentro con la prensa.

El dirigente sindical ha advertido a las organizaciones empresariales de que esta situación no puede mantenerse más tiempo, porque el acuerdo debería haber estado vigente desde el pasado 1 de enero y ya se va por febrero.

Además, ha alertado de que con una inflación del 3%, llegar a un acuerdo de salarios "cada vez será más caro y difícil", por lo que "cuanto antes se acabe la negociación, mejor". Ahora bien, ha avisado a CEOE y Cepyme de que el sindicato no firmará ningún acuerdo que contenga una banda salarial que arranque en el 0%.

Toxo ha explicado que, en vista de que la negociación está encallada, CC.OO. y UGT, sin abandonar la vía de la negociación, van a empezar a movilizarse en los centros de trabajo para impulsar los convenios colectivos.

"Vamos a impulsar ya la negociación de los convenios con o sin cobertura de un acuerdo de negociación colectiva. Yo prefiero que sea con cobertura, pero no vamos a aceptar un punto de partida de cero para la banda salarial", han sido sus palabras.

El líder de CC.OO. llevará este asunto al Consejo Confederal que celebrará el sindicato el próximo 15 de febrero. Un día antes explicará, junto a su homólogo de UGT, Pepe Alvarez, qué movilizaciones piensan llevar a cabo para impulsar los convenios.

Esta negociación con las organizaciones empresariales, la de salarios, no es la única que está en problemas. Toxo ha reconocido que la que engloba también al Gobierno, el conocido como 'diálogo social', está asimismo "bajo mínimos", porque se ha dado prioridad al diálogo político.

"Yo eso lo entiendo, pero no lo comparto", ha dicho Toxo, que no descarta que, más adelante, en función del nivel de respuesta del Gobierno y de los empresarios a las demandas y movilizaciones sindicales y a cómo sea el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 (en septiembre tendría que presentarse), los sindicatos tengan que ir a una protesta de mayor intensidad como la huelga general.

"No me gusta hacer futuribles sobre huelgas generales, porque una huelga general no se anuncia, se hace", ha afirmado el líder de CC.OO.



