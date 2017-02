Álvarez (UGT) reitera que es "el momento" de llegar a un acuerdo que permita derogar la reforma laboral

8/02/2017 - 16:16

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que ahora "hay una oportunidad" para que los empresarios y las organizaciones sindicales "sean capaces de generar un acuerdo que permita derogar la reforma laboral".

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Así lo ha afirmado el líder sindical este miércoles en un encuentro mantenido con empresarios, donde también ha recalcado que la derogación se realizaría gracias a acuerdos pactados entre empresarios y sindicatos.

Álvarez ha dejado claro que desde UGT "no se quiere cambiar esta reforma por la anterior, sino por una que se acuerde con las organizaciones empresariales". Además, ha recordado que "hay personas a las que les da mucho pánico esto de derogar la reforma laboral".

En reiteradas ocasiones, el secretario general de UGT ha indicado que sindicatos y patronal "no deben dejar pasar la oportunidad de alcanzar un acuerdo que sustituya a las dos últimas reformas laborales del Gobierno, cambie aspectos del actual mercado laboral y sirva para la recuperación de derechos".

"Nosotros creemos que la legislación laboral que funciona es aquella que ha sido negociada entre sindicatos y empresarios", según afirmó semanas atrás Álvarez en un encuentro en Santander.

En este contexto, también puso de relieve que "de no alcanzarse este acuerdo, lo que ocurrirá es que cada parte intentará que el Parlamento legisle de acuerdo con la opinión de cada uno, lo que dará lugar a una legislación que no tendrá una duración", que no será conveniente para la industria, los servicios, las empresas y los trabajadores.

