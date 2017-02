Los estibadores irán a huelga el 20, 22 y 24 de febrero si no se alcanza un acuerdo con fomento

8/02/2017 - 13:23

La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (el sindicato mayoritario de estibadores) presentarán hoy un preaviso de huelga para los días 20, 22 y 24 de febrero para protestar por la "incidencia abrupta" del Ministerio de Fomento en el proceso de negociación de reforma de la ley de la estiba.

Según informó el sindicato a través de un comunicado, "todos los puertos españoles pararán" esos días, incluso pueden ampliarse, desde las 8.00 horas hasta las 8.00 de los días siguientes en horas alternas, las impares, si no se llega a un acuerdo con Fomento. De esta manera, se trabajarán 12 horas diarias, lo que no requiere de servicios mínimos y "no afectará al servicio de pasajeros".

El sindicato explicó que esta situación se adopta después de que trabajadores y patronal desarrollaron un documento conjunto de reforma de la ley, a raíz de una sentencia del Tribunal Europeo, pero antes de la ratificación de este acuerdo en la asamblea de la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco), el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "de manera autoritaria" informó "verbalmente" de que el Gobierno había preparado un decreto ley sobre la reforma de la ley de la estiba.

El planteamiento del Ministerio, a juicio del sindicato, supone un "despido generalizado" y la apertura de un nuevo proceso de selección y contratación libre de todo el personal de la estiba portuaria "con el propósito y la finalidad de incrementar la riqueza de los operadores portuarios y, en modo alguno, beneficiar a los consumidores españoles". "Los estibadores están dispuestos a mantener el diálogo abierto, lo que no aceptarán es una imposición que los condena a muerte", indicaron.

08-FEB-17

