Lagares propone subir hasta 4 puntos el IVA para financiar el sistema de pensiones y bajar las cotizaciones

La gran estafa de las pensiones, nadie te contrata después de los 50 años, y todavía se atreven a decirte que te jubiles a los 66, después de habernos saqueado toda una vida laboral a impuestos, tasas, etc, porque dicen que de todo el dineral que hemos generado, no hay dinero para los mayores.



Esto algún día tendrá que estallar, porque si no moriremos de hambre, frío o penuria.



¿Por qué el Estado se deja de contratar funcionarios y nos meten a los mayores que estamos en paro y que tenemos experiencia a trabajar y así no costamos dinero?