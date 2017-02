El PP amenaza con nuevas elecciones si el PSOE no apoya los Presupuestos

Diciembre, opción más plausible para unos hipotéticos nuevos comicios

La opción de una legislatura breve vuelve a cobrar forma. Así lo considera el Gobierno, que cada día que pasa ve más difícil que el PSOE, en un convulso proceso interno que se prolongará al menos hasta junio, vaya a facilitar la aprobación de unos nuevos Presupuestos para este año. Moncloa ha convertido en prioritarias unas nuevas cuentas para trasladar a Europa un mensaje de estabilidad política y rubricar su compromiso con el objetivo de déficit. En caso de no contar con apoyos parlamentarios suficientes, al presidente Mariano Rajoy no le temblará el pulso y convocará nuevas elecciones.

Así lo están trasladando varios miembros del Grupo Popular en el Congreso a diferentes partidos de la oposición. "El Ejecutivo va a poner al PSOE contra las cuerdas: le dirá que si no hay Presupuestos, se convocarán elecciones. Y habrá que ver en qué condiciones afrontan los socialistas, que siguen profundamente divididos, unos nuevos comicios", trasladan fuentes parlamentarias a elEconomista. Las primarias del PSOE serán en mayo, pero hasta junio no se celebrará el Congreso que debe encumbrar a un nuevo Secretario General.

Y junio es, precisamente, la fecha que ha establecido el Ejecutivo como tope para la aprobación de las nuevas Cuentas. En julio -y ello con una interpretación laxa de la ley- debe tramitarse el techo de gasto de 2018, por lo que no tendría sentido que los Presupuestos 2017 vieran la luz tan tarde. Por el momento, el gabinete económico del Gobierno tiene la intención de presentar el proyecto en la Cámara Baja en marzo, cuente o no cuente con respaldo suficiente. En este sentido, las declaraciones de varios ministros augurando que no se llevarían a la Cámara unas cuentas que no van a ser aprobadas responden a pura estrategia. Sí o sí los nuevos Presupuestos serán remitidos a las Cortes como parte de un proceso en el que Moncloa pretende situar al PSOE en el foco: de este partido depende que haya cuentas y se cumpla el déficit o que se celebren nuevas elecciones.

El PSOE, sin margen

Desde que la Gestora socialista desbloqueara la formación de Gobierno y apoyara el techo de gasto de 2017, parecía cantado que los socialistas optarían por abstenerse ante unas nuevas Cuentas pactadas por Gobierno y Ciudadanos.

Sin embargo, todo ha cambiado en unas pocas semanas. Pedro Sánchez, a quien Moncloa considera una amenaza para la legislatura, ha anunciado su intención de concurrir a las primarias del PSOE para competir contra Patxi López y, si se tercia, con Susana Díaz, que por el momento sigue demorando en el tiempo su confirmación como candidata. Sánchez sigue en el no es no que le hizo famoso y no llegará a ningún acuerdo con el PP en materia presupuestaria. Y si alguien quiere derrotarle, tendrá que cuidarse muy mucho de prestar apoyo al Gobierno con parte de la militancia en pie de guerra tras facilitar el PSOE la investidura de Rajoy.

De nuevo los socialistas, gane quien gane esas primarias, tendrán que elegir entre lo malo y lo peor: apoyar implícitamente a Rajoy y sus Presupuestos y dejar el terreno abonado a Podemos para que intente capitalizar la izquierda; o concurrir a elecciones con un partido dividido y las heridas sin cicatrizar.

Si Sánchez gana, elecciones

Y es en este punto cuando un alto cargo del Gobierno reconoce que Moncloa no solo presionará al PSOE con adelantar los comicios si no hay Cuentas, sino que se llegará más lejos: "Rajoy convocará elecciones inmediatamente si es Sánchez quien gana las primarias del PSOE".

El presidente es consciente de que jamás llegará a acuerdos con alguien con quien las relaciones son abiertamente malas y no querrá perder ni un minuto. Los comicios, dicen estas fuentes, se celebrarían a finales de noviembre o diciembre.

Un calendario endiablado para todos

Febrero: Congreso del PP

Este fin de semana, de viernes a domingo, el PP celebra su 18º Congreso, que se adivina pacífico para su líder, Mariano Rajoy, sin rival interno alguno tras su gestión durante los polémicos meses de desgobierno y su acceso, de nuevo, al Palacio de la Moncloa. Será tras el Congreso cuando el Gobierno reactive las negociaciones presupuestarias con formaciones cercanas como Ciudadanos y otras como el PNV y el propio PSOE.

Marzo: Presentación de los PGE

Es el mes en el que el Ministerio de Hacienda remitiría a la Cámara Baja el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017. Se iniciaría así un trámite que, por norma, suele durar en torno a dos meses -también con el correspondiente paso por el Senado-, si bien en esta ocasión el Ejecutivo está dispuesto a alargar las negociaciones hasta el mes de junio.

Abril: Negociaciones

El Grupo Popular tendrá que afinar en las negociaciones para lograr respaldo en las cuentas. El apoyo de C's y PNV no resultaría suficiente si, como se teme, PSOE, Podemos y nacionalistas catalanes votan en contra del proyecto.

Mayo: Primarias del PSOE

El PSOE elegirá a su nuevo líder en primarias aunque la fecha está por definir. Normalmente estos comicios suelen celebrarse dos o tres semanas antes del Congreso, por lo que el 21 o el 28 de mayo son las dos fechas que suenan. Si Pedro Sánchez obtiene la victoria, Mariano Rajoy podría dar por terminada la legislatura y anunciar la convocatoria de elecciones.

Junio: Congreso del PSOE

El 17 y 18 de junio el PSOE coronará a su nuevo líder. Será el momento en el que Moncloa redoblará la presión y dirá a los socialistas si prefieren apoyar u abstenerse en las cuentas o ir a elecciones.

Techo de gasto

Hacienda debe llevar el techo de gasto de 2018 al Congreso, que suele votarlo antes del 30 de junio.

