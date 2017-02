Economía.- El PNV niega haber hablado de Presupuestos con el Gobierno porque cree que sigue "deshojando la margarita"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado este martes que aún no ha hablado con el Gobierno sobre unos posibles Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 porque el equipo de Mariano Rajoy "aún está deshojando la margarita" sobre si llevar un proyecto de ley al Parlamento o mantener la prórroga de las cuentas del año pasado y "funcionar con decretos leyes" durante lo que queda de año.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró hace unos días que en las próximas semanas llevará unos Presupuestos a la Cámara Baja, donde necesitará recavar el apoyo de varios grupos para poder sacarlos adelante.

En estas negociaciones, los cinco diputados del PNV podrían tener un papel protagonista. Y, sin embargo, Esteban asegura no haber hablado "nada en absoluto sobre Presupuestos con el PP". "El Gobierno tiene que tomar la iniciativa porque es su proyecto. Cuando haya alguna novedad la comunicaremos, pero hoy por hoy no hay nada", ha insistido.

El nacionalista vasco cree que el presidente, Mariano Rajoy, aún sigue "deshojando la margarita de si presenta los Presupuestos o bien opta por prorrogarlos y funcionar con decretos leyes", una opción "más precaria" pero por la que "podría optar" si no cuenta con los respaldos suficientes para sacar adelante las cuentas. "Creo que hasta que no se tome esa decisión no habrá novedades", ha zanjado.

