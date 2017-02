Economía/Macro.-(Ampl.) Los camioneros advierten al Gobierno de que "no pasarán" por el pago de peaje en las autovías

Exigirán circular gratis por autopistas si les obligan a dejar la carretera convencional

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Los camioneros advierten al Gobierno de que no aceptarán la eventual imposición de la denominada Euroviñeta, el cobro de un peaje a los vehículos pesados que circulen por las autovías actualmente libre de pago, una tasa que ya cobran varios países de la UE.

"Les lanzamos ya un mensaje a navegantes: no pasaremos por ahí", aseveró el presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Ovidio de la Roza, en alusión al Ejecutivo.

El dirigente de la principal patronal de transportistas de mercancías se pronunció de esta forma ante el "temor" del sector a que el Gobierno pueda recurrir a este tipo de tasas en caso de que a mediados de año vea riesgo de incumplimiento del objetivo de déficit.

De la Roza reconoció que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha asegurado que la Euroviñeta "no está ahora mismo encima de la mesa del Gobierno. No obstante, le piden que se comprometa formalmente a no imponerla al igual que hizo su antecesora Ana Pastor.

"La Euroviñeta es uno de los pulsos del sector", asegura el presidente de CETM. "Ante la presión que el Gobierno recibe todos los días de distintos ámbitos para que imponga un peaje a los camiones en las autovías, tememos que en julio, según vaya el déficit, decida imponerla", apuntó en rueda de prensa.

En esta línea, la organización manifestó su rechazo al peaje a camiones que pondrá Guipúzcoa a un tramo de carretera de su competencia y apuntó a "efecto dominó" que esta medida pueda tener otras provincias o comunidades, dado que tienen la titularidad del 80% de la red de vías del Estado.

GRATIS POR AUTOPISTA SI LES OBLIGAN.

En cuanto al plan que lanzará el Ministerio para fomentar que los camioneros circulen por autopistas, en vez de por carreteras y autovías, en los tramos que sea posible y a cambio de un descuento en el peaje, los camioneros insisten en que sea una medida voluntaria. En caso contrario, los transportistas reclamarán circular gratis, sin pagar peaje, por la autopista.

"Nuestra premisa es que el plan de desvío de camiones por las autopistas que impulsará Fomento sea de carácter voluntario para el transportista, y que si es obligatorio, que sea gratuito", reclamó De la Roza.

El ministro ya ha manifestado en distintas ocasiones su voluntad de reeditar este plan, que ya se aplicó de forma experimental en 2015 en media docenas de tramos de autopista, con carácter voluntario para el transportista y a cambio de un descuento del 50% en el peaje.

Se trata de una iniciativa para mejorar la fluidez y seguridad vial de las carreteras convencionales y redistribuir mejor el tráfico entre las distintas infraestructuras.

No obstante, según fuentes del sector, el Ministerio está recibiendo peticiones de varias comunidades autónomas para obligar a los camiones a desviarse a las autopistas.

La patronal del sector reconoce que circular por autopista conlleva "una valorable mayor seguridad y rapidez". "Pero son las empresas y los propios transportistas quienes deben valorar por donde le conviene circular en cada momento y no tiene por qué recibir lecciones de las administraciones de por donde deben ir sus vehículos", manifestó el presidente de CETM.

PUBLICIDAD