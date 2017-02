La CNMV advierte de una entidad no autorizada para prestar servicios de inversión

7/02/2017 - 12:52

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de que la entidad OPV Advisor LTD ('www.opv-advisor.com') no está inscrita en su correspondiente registro y, por tanto, no se encuentra autorizada para prestar servicios de inversión.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El artículo 17 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores recomienda a la CNMV velar por la protección de los inversores promoviendo la difusión de toda la información que sea necesaria.

La CNMV recuerda que la inversión a través de entidades no autorizadas "comporta elevados riesgos de pérdida del capital", ya que actúan al margen de los controles establecidos por los organismos supervisores.

