El Banco de España contempla que las pensiones no suban más del 0,25% anual hasta 2040

Pensión media ha crecido por encima del salario medio y del IPC.



Hoy hay 10/15.000.000 de españoles que han cotizado 10/15 años.



En la Caja no hay ni una pesetas ¿Donde esta el dinero?



En la PENSION MEDIA esta la milonga. Hay muchos, muchos que han cobrado 10/20 veces mas de lo pagado en toda su Vida Laboral y cuando sucede esto, AUTOMATICAMENTE VIENE EL DEFICIT DEL SISTEMA. En TV vi a un pensionista que cobraba 2.500€/mes esto es 35.000€/años. ¿Vivirá cobrando esto 10AÑOS? 350.000 €



¿CUANTO HA PAGADO EN SU VIDA LABORAL?



A estos Sres. les han pagado demás y TODA ESTA CANTIDAD VA A DEFICIT. Por esto no hay ni una peseta en la CAJA.



El Sistema de Reparto ha contribuido a este desastre PARA MUCHOS.



Siempre lo digo Base Reguladora = Vida Laboral Real y NO REPARTO