Los expertos creen que es el momento de quitar el FLA... Cinco años y 138.000 millones después

Si las CC.AA. supieran que papá Estado no va a estar con la cartera abierta de forma permanente primero recortarían gastos absurdos y luego recaudarían más con sus impuestos propios. Lo haces bien, la gente te vota. Lo haces de pena aumentando impuestos, gastando en mamandurrias y no invirtiendo en la gente, pues te vas a la calle en las próximas elecciones. Los votantes premiamos la gestión. Al menos, yo. Si tengo que votar PSOE, voto PSOE y si tengo que votar PP pues voto PP. Yo no tengo colores, solo quiero resultados