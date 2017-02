Cuero cultivado desde células: la alternativa real para quienes no quieren usar pieles de animal

Ustedes dicen NO, y pronto encuentran otra forma de hacer las cosas. Con los animales, con las personas, con la naturaleza, con las ideas, con todas las cosas. Dicen NO y ese NO abre la puerta a algo nuevo. Pero tiene que ser un NO de verdad, con el convencimiento que da la claridad, el ver claro. Ver la verdad en el NO y con ese NO, sustentarse, alimentarse, vestirse y también divertirse y disfrutar es inteligencia. En el NO hay un ver, hay percepción, no hay pensamiento, en el encontrar otro camino hay conocimiento, experiencia, cultura, en el orden, en la arquitectura del proceso hay sabiduría y en lo contrario hay neurosis, corrupción. Por favor, dejen de divertirse a costa de los animales, de los semejantes. Ustedes tienen una responsabilidad como seres humanos.