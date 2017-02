Draghi sale en defensa de Alemania: "En el BCE no somos unos manipuladores de divisas"...??

La UE es una ruina para los trabajadores que tienen que mantener a tanto Político inutil como hay en Europa, esos si que viven en el estado del bienestar, asi no se puede seguir, va a reventar, la UE acabara cada uno por su lado, pero YA.



Draghi el peor de todos, arruino a todos, para rescatar a los ricos (Banqueros y Políticos), a robar al trabajador y estrujarle, no es extraño que con el tiempo no les voten, que eso si que les duele y acabara con todos ellos, se ve venir... Italia... Francia... lo veremos muy pronto.