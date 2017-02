Economía/Vivienda.- Las rentas de alquiler inician el año con una subida del 1,84% en enero y suman nueve meses al alza

br /> MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Las rentas de los alquileres en España aumentaron un 1,84% en el mes de enero, con lo que acumulan nueve meses consecutivos al alza, según el Indice Actualizador de Rentas de Contratos de Alquiler (ARCA) del pasado mes elaborado por Alquiler Seguro.

De esta manera, la compañía destaca que se afianza el "paulatino y estable" aumento de las rentas de alquiler, con un crecimiento "constante y gradual que dista bastante del último dato del IPC", que sitúa la inflación en un 3%, el dato más alto desde octubre de 2012.

A modo de ejemplo, un contrato de alquiler firmado en enero de 2016 de 500 euros se actualizaría, utilizando el Indice ARCA de enero, en 509,20 euros, lo que supone 60 euros menos al año que si se utilizase con el IPC. Mientras que el índice ARCA muestra un valor de 1,84% en enero, el IPC lo supera en 1,16 puntos porcentuales.

El director comercial de Alquiler Seguro, David Caraballo, ha señalado que la compañía creó el índice ARCA para evitar el "estancamiento de las rentas, las negociaciones no productivas entre propietarios e inquilino y los efectos de segunda ronda".

"Si hoy el alquiler tuviese que seguir rigiéndose obligatoriamente por el IPC, propietarios e inquilinos actualizarían sus rentas con un índice que nada tiene que ver con el mercado inmobiliario del alquiler, y que dista mucho de la situación actual de las rentas de propietarios e inquilinos". "De hecho, provocaría negociaciones infructuosas y muchas rupturas contractuales innecesarias", ha explicado.

A su juicio, "no tiene sentido que el alquiler siga teniendo en cuenta las variaciones del IPC, un indicador que el propio Gobierno reconoce que no es representativo, y sobre el que se va a poner en marcha un decreto de desindexación para que la inflación no influya a los precios públicos y evitar que afecte a la competitividad del país".

El dato de ARCA para actualizar las rentas "eficientemente" está disponible para arrendadores, inquilinos y profesionales, a través de indicearca.es, un mes antes que el IPC.

