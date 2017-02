¿Por qué las prestaciones caen al nivel de 2007 pese a tener el doble de paro?

vamos a ver....España no produce, tiene salarios bajisimos y devaluados, la gente practicamente vive del paro contributivo o de ayudas asistenciales, nadie busca curro porque se dan cuenta que sale mas a cuenta vivir de subsidios y ayudas varias que currar por 800 brutos, no hay dinero, no hay nivel adquisitivo, la gente inteligente se va porque logicamente o te quedas a currar por eso o menos, o a subsidiarte....este es el panorama que tenemos....¿cuanto tardara esto en explotar?, no mucho creo, culpa de Rajoy..no creo rajoy solo es la punta de un iceberg lastrado por politicas erroneas durante los ultimos 15 años...el buenismo lo vamos a pagar muy caro, por tontos