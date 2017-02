Los grandes partidos políticos griegos, señalados por financiación irregular

La deuda de Pasok y Nueva Democracia se eleva hasta 420 millones de euros

Deudas de cientos de millones de euros concedidos a partidos políticos y medios de comunicación sin cumplir las condiciones necesarias. Este es el resultado de la investigación que acaba de llevar a cabo un comité parlamentario griego, después de nueve meses de labor.

La investigación se refiere a los últimos años, incluso desde antes del estallido de la crisis, y la ha llevado a cabo un comité parlamentario establecido por el Gobierno de Syriza y compuesto por representantes de todos los partidos que cuentan actualmente con presencia en el Parlamento. Durante el período de investigación se presentaron ante el comité los directores de los principales bancos del país, los directores de las mayores organizaciones periodísticas, periodistas y diputados de todos los partidos implicados.

En primer lugar, el trabajo del comité se centra en los préstamos bancarios que recibieron los dos principales partidos del sistema político griego, el socialista Pasok y el conservador Nueva Democracia. El comité ha determinado que los dos partidos fueron capaces de solicitar y recibir préstamos de los bancos sin avales ni garantías convincentes.

Los bancos que participaron en esta "transacción" entre los partidos y la banca griega han sido Attica Bank, Eurobank, Marfin y el Banco de Pireo. En este momento, las deudas de los dos partidos ascienden a unos 420 millones de euros y, de acuerdo con los testimonios de los responsables de las finanzas de Nueva Democracia y Pasok ante el comité, ninguno daba respuestas convincentes sobre cuándo y cómo devolverían los créditos recibidos. La única garantía que ambos partidos utilizaron solicitando varios préstamos fue la asignación de la futura financiación que recibirían por la vía de los Presupuestos del Estado.

El conservador Nueva Democracia (ND) cuenta actualmente con deudas a los bancos de unos 221 millones de euros, según los datos oficiales del comité. Es más, el presidente actual del ND, Kyriakos Mitsotakis, tiene un crédito bancario que fue concedido a un diario de Creta, el Kírikas, que es de su propiedad. Este crédito de 649.000 euros fue recibido el año 2005 y hasta el septiembre del año pasado Mitsotakis no había devuelto ni un euro al banco. De hecho, en septiembre pasado, y mientras la investigación estaba todavía en marcha, el crédito de este diario cretense fue ajustado por primera vez y se concretaron cuotas mensuales para la devolución gradual del capital inicial.

No son mejores los resultados en cuanto a los créditos "inexplicablemente" recibidos durante los últimos años por el Pasok. El partido socialista cuenta actualmente con deudas de unos 199 millones de euros, presentando también como garantía la futura financiación del Presupuesto del Estado. Lo que diferencia y empeora la situación de Pasok es que los porcentajes electorales con los que cuenta hoy no le permiten retornar los créditos recibidos antes de que pasen cientos de años.

Según la legislación actual en Grecia, la financiación regular de los partidos políticos asciende anualmente al 1,02 por mil de los ingresos ordinarios del Presupuesto del Estado, y la cantidad total se concreta de acuerdo con su último porcentaje electoral, que para el Pasok es el 6,29 por ciento (septiembre de 2015).

Es importante tener en cuenta que, durante los años que investigó el comité, los directores de los bancos eran designados por los gobiernos y, en 2013, en el período de co-gobernación de Pasok y Nueva Democracia, se aprobó una ley (N. 4146/2013) por la que quedaban exentos de toda responsabilidad los directores de bancos que firmaron cualquier financiación hacia partidos políticos durante el período 2000-2011.

Ahora, sin embargo, los responsables tanto de los bancos como de los partidos políticos se enfrentan a graves responsabilidades penales, que se concretarán durante los próximos días en un nuevo informe del comité parlamentario de investigación.

