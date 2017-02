Los salarios en España, "muy por debajo" de los del resto de la Unión Europea

Ese estudio ¿tiene algún número? Lo digo porque es difícil contener tantas falsesdades en tan poco espacio.



1) Los salario medio en España serán inferiores a determinados países. Pero superiores a otros. Basta con ver las estadísticas de Eurostat. Y no, no somos ni de coña de los países con salario más bajo.



2) No existe desigualdad hombre mujer en materia de salarios. Entre otras cosas porque no existe absolutamente ningún convenio colectivo que fije una retribución distinta para un hombre que para una mujer. Y eso deberían saberlo ellos que se supone que han firmado los convenios colectivos.



3) Sí que existe una diferencia importante de salarios entre países que no tienen salario mínimo y aquellos que sí. Entre países que tienen bajas cotizaciones a la seguridad social y países que las tienen altas. Entre países donde los convenios son a nivel de empresas y entre países con convenios sectoriales. Y fíjate tú, los países con mayor salario medio suelen caracterizarse por no tener salario mínimo, tener unas cotizaciones bajas o inexistentes a la seguridad social, no tener convenios colectivos sectoriales y otros aspectos de tan poco agradado para UGT como inexistencia de impuestos que penalizan el ahorro y el patrimonio (sucesiones y donaciones, patrimonio, ...) lo que permite acumular el capital para aumentar la productividad, y que tienen una legislación laboral flexible.



Estos son los datos. Pero supongo que no aparecerán en su "estudio".