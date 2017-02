El sistema de reparto de pensiones aboca a diezmarlas o elevar la carga fiscal

O a elevar la edad de jubilación, que sería la opción más lógica. Que las pensiones no pueden quedar como están es algo que sabemos todos. En la actualidad suponen un 40% del gasto público, lo que es un auténtico disparate. Las respuestas simplistas de que hay que reducir otros gastos y quitar pensiones a los políticos, aunque sean lógicas y justas, no van a solucionar el problema de las pensiones.



La triste realidad del sistema de pensiones es:



- Vivimos 18 años jubilados.



- Cada 3,5 años de cotización dan para 1 año de pensión.



- La pirámide demográfica es aterradora.



Esto son los datos. Nos gusten o no nos gusten, pero es la realidad. La triste y dura realidad. El infantilismo no nos lleva a ninguna parte así que hay que considerar opciones:



1) Endurecer las condiciones para tener derecho a pensión. Es decir eliminar pensiones no contributivas, elimininar complementos de mínimos o importe mínimo de pensión, y ligar la edad de jubilación al número de años que cada uno tenga cotizados.



2) Establecer una relación clara entre cotización y pensión. Es decir no hay derecho que quién cotice por 3.600 euros durante 40 años vea capada su pensión a 2.500 y el que ha cotizado por lo mínimo durante sólo 15 años se le regalen 603 euros. A cada cuál según la cantidad y años cotizados, sin privilegios para los que han cotizado poco.



3) Ver que alternativas tomar para atajar el problema demográfico, bien fomentando la natalidad, bien fomentando la inmigración.



4) Eliminar barreras para la creación de empleo. No puede ser la receta universal para solucionar el problema de las pensiones subir las cotizaciones, porque eso lo único que hace es crear paro, y eliminar cotizantes del sistema.



Nos puede gustar o no. Pero llorando y pataleando que no es justo no vamos a solucionar nada. Sabemos cuál es el problema y cuál es la solución. Pues todo lo que no sea eso empeora la situación.