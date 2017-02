La corrupción rompe el mito de Suecia: los delitos financieros se multiplican en el último año

A ver cuándo se va a dar cuenta la gente de que "los europeos" no son tan súmamente honrados como siempre nos han dicho en España (seguramente para acomplejarnos). Lo que pasa es que "los europeos" son mejors que nosotros a la hora de esconder sus miserias (eso lo sabe perfectamente cualquiera que haya vivido en "Europa") y esa es una de las razones por las que durante la crisis Alemania y otros "ricos del norte" criticaban tanto a España, Portugal, Grecia, Malta, Chipre, Italia, vamos, a todo el flanco sur de la UE. Pero A ver cuándo se va a dar cuenta la gente de que "los europeos" no son tan súmamente honrados como siempre nos han dicho en España (seguramente para acomplejarnos). Lo que pasa es que "los europeos" son mejors que nosotros a la hora de esconder sus miserias (eso lo sabe perfectamente cualquiera que haya vivido en "Europa") y esa es una de las razones por las que durante la crisis Alemania y otros "ricos del norte" criticaban tanto a España, Portugal, Grecia, Malta, Chipre, Italia, vamos, a todo el flanco sur de la UE. Pero no pasa nada, Las cosas salen poco a poco a la luz.