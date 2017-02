Economía/PGE.- El Gobierno no presentará los PGE hasta que no tenga la "certidumbre de que hay voluntad" de aprobarlos

br /> MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha indicado este viernes que cuando se presenten los Presupuestos Generales del Estado de 2017, el Gobierno tiene que tener la "certidumbre de que hay voluntad" de aprobarlos, o por lo menos, de discutir y dialogar.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo pidió a los grupos parlamentarios que no establezcan "apriorismos" sobre el rechazo de las cuentas públicas antes de conocerlas "porque no es normal". Además, apuntó que "no es coherente" que algunos grupos hayan aprobado el techo de gasto y ahora rechacen unos Presupuestos que no conocen, en clara referencia al PSOE.

"Pido que no haya apriorismos y que se tenga la menta abierta y que piensen en lo que le conviene a España (...). Que se escuche, que se dialogue y se tenga en cuenta la importancia de los intereses generales sobre los particulares", reiteró el portavoz del Gobierno.

Según afirmó, el Ejecutivo quiere tener unos nuevos Presupuestos porque cree que tenerlos es la "herramienta política" necesaria para llevar a cabo las reformas que necesita España.

