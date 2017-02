Adiós a los PIIGS: España e Irlanda aspiran a ser países del 'norte' de Europa

Siempre que veo un artículo positivo sobre algo bueno que ha conseguido el PP en España, me encuentro un montón de comentarios negativos y casi siempre de “podemistas”. Tienen programado como una cacería constante sobre cualquier cosa positiva que realice el gobierno.



No se dan cuenta ya, que resulta cansino tanto comentario “tóxico”. Que si todo fuera tan mal como quieren hacer ver, la mayoría de españoles no le hubiera votado al PP por segunda vez incluso. No se dan cuenta que esa actitud negativa constantemente lo que ha hecho es que vayan perdiendo cada vez más votos.



En fin, me alegro que España siga avanzando como lo está haciendo y me parece una excelente noticia.