La renta mínima para los hogares sin recursos costaría 12.000 millones

LA renta minima se tenia que dar bajo estas condiciones:



- Estar apuntado al paro



- Demostrar búsqueda activa de empleo. Gestionando de alguna forma que se pueda demostrar que se busca empleo y que la empresa en cuestion no necesita personal o no da el perfil.



- Participar en actividades de formación seria, con demanda, que de verdad de competencias, y aprobarlas (los cursos del paro dan pena...), si no se aprueban se devuelve el dinero.



- Trabajo social unas horas a la semana: comedores publicos, comedores sociales, jardineria, limpieza de calles....



Llevo tres años en paroy hago todo lo que se supone quehay que hacer para encontrar empleo... 38 años, tuve que volver a vivir de mis pares... ah! ingenieria... sin dinero para emigrar.. a los 30 me pillo la crisis y he ido saltando de trabajos precario en precario hastq eu a los 35 ya nadie me contrataba, ni de ingeniero, ni de camarero, ni en un burguer king