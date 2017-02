Fedea defiende que las pensiones se vuelvan a vincular a la inflación

Los dos ultimos parrafos dan una solucion y ademas JUSTA: Un sistema de "cuentas nocionales de contribución definida", que registre todo lo que el trabajador cotice a lo largo de su vida laboral.



Con este modelo, la pensión a la que tendrá derecho se calculará en función de todo lo aportado y de otras variables como la esperanza de vida etc etc . Esto lo sabian desde 1978 y no quisieron IMPLANTARLO.



Base Reguladora = Vida Laboral Real y NO SISTEMA DE REPARTO



Y los SINDICATOS de ERES, Prejubilaciones de GRANDES EMPRESAS Y FUNCIONAROS A LOS 60 AÑOS, lo sabian.