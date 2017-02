Economía/Empresas.- La Fundación Vodafone España entrega sus XVI Premios de Periodismo

br /> MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La Fundación Vodafone España ha entregado este jueves sus premios de Periodismo, que otorga a los profesionales y entidades que han destacado en la difusión de trabajos sobre aspectos relacionados con los nuevos sistemas de información y comunicación y sus aplicaciones.

En concreto, en esta XVI edición se ha reconocido el trabajo de los periodistas Javier Salas en la categoría de Ciencia, Marta García Aller en la categoría de Economía y Antonio García Encinas en la categoría de Integración.

Asimismo, se ha premiado la labor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por su labor de concienciación y educación de la infancia en los campos de refugiados. La Fundación destaca que ACNUR se vale de la tecnología para asegurar la educación de los refugiados más jóvenes gracias a escuelas digitales portátiles, independientes de conexión y electricidad.

Durante el acto de entrega de premios, el presidente de VODAFONE (VOD.LO )España, Francisco Román, ha defendido que la labor periodística es "fundamental", ya que ayuda a "comprender el mundo", que supone el "primer paso" para poder actuar, cooperar o plantearse estrategias personales o empresariales.

En este sentido, el también presidente de la Fundación Vodafone ha añadido que esta necesidad de comprender el mundo se acrecienta en este momento de "cambio tan veloz", que está teniendo un impacto "tremendo".

Asimismo, Román ha remarcado que la propia compañía es consciente del cambio que se está produciendo a nivel mundial y está viviendo su propio proceso de transformación cultural derivado de su propia transformación digital.

Por su parte, el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle, ha advertido de que el populismo que se ha instaurado en el sector periodístico con la "búsqueda de la mordidez", transmitido desde el ámbito de la política, está "socavando profundamente la raíz de la civilización cultural y política".

"Uno de los aspectos mas importantes de la construcción de nuestra civilización política es la existencia de un periodismo reconocible como tal", ha agregado Lassalle, quien ha incidido en la importancia de que la transformación digital ni suponga una transformación de los valores sobre los que se sustenta, la verdad, la objetividad y la búsqueda de la neutralidad.

Asimismo, ha remarcado que no va a haber un posperiodismo, ya que el periodismo sólo seguirá siendo periodismo si siguen siendo fiel a los valores que le identifican como tal. "En ese sentido no puede haber poshumanidad y no puede haber posverdad", ha añadido.

PUBLICIDAD