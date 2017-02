Economía.- El Congreso aprueba instar al Gobierno a impulsar la competitividad a través de la Formación Profesional

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una proposición no de ley del Grupo Popular que insta al Gobierno a impulsar la competitividad de la economía española a través de la Formación Profesional y la calidad en el trabajo.

La proposición no de ley ha salido adelante con los votos a favor del PP y Ciudadanos, frente a los votos en contra de ERC y Bildu, y la abstención del PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el PDECat y el PNV.

La iniciativa insta al Ejecutivo a que, con la colaboración de los agentes económicos y sociales, continúe impulsando la Formación Profesional, fundamentalmente en los ámbitos con mayor demanda de empleo y con proyección de crecimiento, con atención especial a los desempleados, principalmente a los de larga duración y a los jóvenes.

ESPAÑA HACE "MUY BIEN" SUS DEBERES

Durante el debate en la sesión plenaria de la proposición no de ley, el diputado 'popular', José Ignacio Echániz, ha defendido que "España está haciendo bien sus deberes" pero aún persiste "un desajuste entre la oferta y la demanda" en el mercado laboral.

Echániz ha abogado por seguir invirtiendo en formación y en talento, ya que hay "dificultades en la empleabilidad" de muchos jóvenes que precisan "claramente" su reconversión con cualidades como la capacidad comercial, trabajo en equipo, idiomas, tecnologías de la comunicación que "casan con la oferta".

En esta línea, se ha referido a la "revolución vertiginosa" de la tecnología que requiere a los gobierno una capacidad "permanente" de adaptacion a los cambios, y conlleva una necesidad de especialización ante las nuevas profesionaes y formas de trabajar.

Entre otros, ha abogado por sentar las bases de un tejido productivo que permita ganar competitividad, conocimiento, valor añadido, innovación, industria, transformación digital y talento.

En todo caso, ha valorado que se va por el "buen camino", ya que hay dos millones de parados menos, 10 millones de hogares con todos sus miembros ocupados y la tasa de paro ha bajado hasta el 18,6%.

El diputado de Ciudadanos Vicente Ten mostró el respaldo de su grupo a la iniciativa, aunque ha dicho echar en falta "bastante concreción" y ha pedido al Gobierno que cumpla con el pacto de investidura en esta materia, así como que lleven los Presupuestos al Gobierno para avanzar también en este aspecto.

TRIUNFALISMO INCOMPRENSIBLE

Por su parte, desde el Grupo Socialista, Gonzalo Palacín, ha dicho no entender las "actitudes triunfalistas de algunos miembros del PP" y considera que "la economía tiene que seguir creciendo pero haciéndolo mejor". Palacín ha criticado que se haya recortado un 26% el presupuesto destinado a FP, por lo que espera que se pueda impulsar en el marco de la subcomisión para el Pacto educativo.

También ha marcado la necesidad de reducir los costes energéticos y logísticos, y ha instado al PP a "dejar de ver la educación como un gasto".

Por Unidos Podemos, la coportavoz de Equo, Rosa Martínez, ve "sorprendente" la iniciativa de los populares, ya que llega al Congreso "no hace ninguna propuesta", incluye "falsedades y inexactitudes" y "responsabiliza a quien no encuentra trabajo", lo que refleja que "no hay una hoja de ruta" para mejorar la competitividad y la empleabilidad.

De esta forma, ha abogado por acometer los retos de la automatización de procesos productivos, la industria 4.0, de la que se desconoce su impacto "ni el puesto de trabajo que se destruirán" con su llegada, y acometer la transición verde de la economía, con la que se podrían crear 2,5 millones de empleos si se implementa una política fiscal "adecuada".

INICIATIVA "POCO SERIA"

Por su parte, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha tachado de "poco seria" la proposición no de ley, porque "tiene poco sentido" y es "genérica, vaga e inconcreta. Ha pedido que se haga un diagnóstico de la situación económica, se definan las necesidades empresariales y se implementen acciones concretas para aumentar el tejido productivo.

Por último, desde ERC Joan Olóriz ha mostrado su rechazo a la iniciativa y ha advertido de que "si cogen el zoom tan grande, no verán a los que producen en este país, que es la pequeña y mediana empresa".

