Roldán (AEB) piensa que hay complementariedad entre banca y fintech, pero pide la misma regulación

2/02/2017 - 14:34

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha afirmado que ve "complementariedad" entre el sector bancario y el de las fintech de cara al futuro, pero ha pedido que las empresas que realicen la misma actividad cuenten con la misma regulación.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

En opinión de Roldán, se trata de un mundo en el que "antes parecía que había una competencia casi salvaje", aunque el presidente de la AEB ve "complementariedad de cara a futuro que puede ser muy interesante para ambos sectores".

"Hace tres años las fintech lo que querían es ser bancos. Hace un año las fintech lo que quieren es que las compre un banco", ha apuntado en un encuentro informativo organizado por Europa Press el presidente de la patronal bancaria, que ha matizado que "hay muchas y no todas van a ser compradas por los bancos, eso es evidente".

"Las fintech también ofrecen una oportunidad al sector. La experiencia de usuario que son capaces de ofrecer las fintech es mejor que la que estamos ofreciendo nosotros y podemos aprender de ellos", ha indicado.

Según ha explicado Roldán, la competencia de la banca con las fintech empezará en materia de sistema de pagos, aunque ha indicado que las entidades bancarias "han sido capaces de reaccionar" al crear Bizum. "No tenemos miedo, pero tampoco quiere decir que lo veamos con tranquilidad", ha añadido.

En materia de regulación, el presidente de la patronal ha señalado que "a misma actividad, mismos riesgos y misma regulación, cómo no va a ser así", ya que con "cualquier otra cosa" lo que se hace es inducir "al arbitraje regulatorio". "No vamos a hacer sangre sobre ello, pero los nuevos entrantes no tienen las exigencias de protección del consumidor que nosotros tenemos", ha apuntado.

LA BANCA EN LA SOMBRA, CULPABLE DE LA CRISIS

"Lo que me resulta paradójico de todas las lecciones de la crisis es que la crisis del año 2007 se genera por el papel del sistema bancario en la sombra. Es el sistema bancario en la sombra donde se generan los problemas", ha indicado.

Según ha explicado, tras la crisis se ha regulado el sector bancario, que ha quedado "alicatado hasta el techo", mientras que solamente se hace 'monitoring' o se evalúa si hay que tomar medidas respecto a la banca en la sombra.

"Entiendo que en estos momentos de desarrollo no es cuestión de enterrarles a nuevas regulaciones, pero en el momento en que estos jugadores empiecen a realizar actividades parabancarias con riesgos parabancarios tendrán que estar sometidos a la misma regulación", ha concluido.

