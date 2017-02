El congreso insta al gobierno a que impulse la competitividad de la economía espanola a través de la formación

2/02/2017 - 12:48

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por 165 votos a favor, 9 en contra y 165 abstenciones la proposición no de ley del Grupo Popular para impulsar la competitividad de la economía española a través de la Formación Profesional y la calidad en el trabajo.

Durante el debate en la sesión plenaria de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, el diputado José Ignacio Echániz defendió que "España está haciendo bien sus deberes" pero "aún tenemos un desajuste entre la oferta y la demanda" en el mercado laboral.

"Tenemos que seguir invirtiendo en formación y en talento como la principal arma para mejorar la competitividad" y aunque "vamos por el buen camino", todavía "queda mucho por recorrer", señaló Echániz para acto seguido pedir a los grupos "alinear nuestros esfuerzos" en esta tarea.

Por parte del Grupo Socialista, Gonzalo Palacín afirmó no entender las "actitudes triunfalistas de algunos miembros del PP" y consideró que "la economía tiene que seguir creciendo pero haciéndolo mejor".

Por ello, planteó mejorar el modelo de Formación Profesional así como reducir los costes energéticos y logísticos, e instó al PP a "dejar de ver la educación como un gasto".

Desde el Grupo de Unidos Podemos, Rosa Martínez señaló que la iniciativa "no hace ninguna propuesta", "responsabiliza" a quien no encuentra trabajo y además "no hay una hoja de ruta" para mejorar la competitividad y la empleabilidad; no obstante, manifestó la abstención por parte del grupo.

Finalmente, el diputado de Ciudadanos Vicente Ten anunció el voto favorable de su grupo aunque echó en falta "bastante concreción" y pidió al Gobierno que cumpla con el pacto de investidura suscrito por su partido y el PP en esta materia sin poner la "excusa" de que no hay recursos.

