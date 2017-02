Caixabank descarta nuevas compras aunque estarán "atentos" a movimientos en el mercado

2/02/2017 - 12:15

El consejero delegado de CAIXABANK (CABK.MC ) Gonzalo Gortázar, aseguró hoy que la entidad tiene ya bastante trabajo encima de la mesa como para llevar a cabo nuevas operaciones corporativas, si bien el banco analizaría las oportunidades que pudieran aparecer.

Así lo indicó el número dos del banco durante la rueda de prensa de presentación de resultados anuales, tras añadir que "tenemos mucho trabajo por delante" con la integración de BPI en CaixaBank.

"Tenemos encima de la mesa un proceso de integración y estamos en un proceso de finalización de una OPA de una entidad importante y esto nos va a tener muy ocupados", incidió.

Para Gortázar, la estrategia de CaixaBank debe ser concentrarse en el crecimiento orgánico de su negocio y no mediante adquisiciones.

Preguntado por si la entidad catalana tendría interés en una eventual operación sobre Banco Popular, Gortázar manifestó que "esa es una pregunta perfecta para mañana", puesto que el banco presenta este viernes sus resultados anuales.

Además, el consejero delegado apuntó, "como reflexión general", que el futuro de las entidades financieras "depende de ellas mismas y son las que deciden cuándo y cómo participar en los procesos de consolidación".

Por su parte, el presidente de CaixaBank, Jordi Gual, se refirió también a si el banco está interesado en pujar por BMN, "pero estamos en los estadios iniciales".

No obstante, Gual apuntó que "vamos a estar atentos a lo que sucede en el mercado, pero no creo que sea prudente establecer ahora una línea de actuación porque no conocemos las condiciones" de esa operación.

Para finalizar, el presidente del banco dijo que la estrategia del banco ha sido "exitosa" y está "centrada" en el desarrollo "de un modelo propio y estamos enfocados en la integración de BPI".

Por otro lado, en relación con política que el banco mantendrá sobre las entidades participadas, en concreto Repsol o Telefónica, Gortázar explicó que el Plan Estratégico establecía "claramente" el objetivo de reducir los consumos de capital asociados a actividades no principales "y se han ido ejecutando".

"Como vicepresidente de Repsol que soy diré que es una empresa magnífica, con perspectivas muy buenas y hemos visto una evolución bursátil buena y tiene gran potencial. Es una inversión que nos va a dar mucha satisfacción en el futuro", finalizó.

REPUTACIÓN

Con respecto al problema de la mala reputación de la banca, Gortázar se quejó de que CaixaBank ha mantenido este tiempo una actitud "absolutamente diferencial y ha costado a los accionistas 4.500 millones de euros esta crisis"

Por tanto, dijo que hay que valorar "en su justa medida" lo que ha hecho CaixaBank durante la crisis. Así, informó que se han producido 500.000 reestructuraciones de la deuda de sus clientes, se han llevado a cabo 22.000 daciones en pago y se ha puesto a disposición de la sociedad unas 33.000 viviendas de alquiler social.

Por su parte, Gual reconoció que "siempre es bueno hacer autocrítica y seguimos trabajando para conseguir la confianza de la clientela y de la sociedad".

"Con las reformas en materia de regulación y el reforzamiento de la supervisión, confiamos en que gradualmente se vaya restableciendo la confianza en el sector", sentenció.

